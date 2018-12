Atletica: Iaaf mantiene stop a Russia

ROMA, 4 DIC - Il Consiglio della Iaaf, la federazione mondiale di atletica, ha deciso di mantenere il bando dalle competizioni nei confronti della Russia a causa delle problematiche sorte per le vicende di doping che hanno coinvolto suoi atleti. Continuerà quindi la sospensione della nazionale russa che si protrae da 3 anni e che impedì ai suoi componenti di prendere parte all'Olimpiade di Rio. Ciò vuol dire che gli atleti con passaporto russo potranno gareggiare nelle varie competizioni, compresi per ora i Mondiali di Doha 2019, solo a titolo personale e sotto la sigla 'Atleti Neutrali' solo se rispetteranno i parametri imposti dalla Iaaf. In caso di una loro vittoria non suonerà l'inno. Il bando continuerà fin quando i russi non rispetteranno le condizioni poste dall'ente internazionale, che pretende di recuperare i dati del laboratorio antidoping di Mosca, per avere maggiori informazioni su altri atleti che avrebbero potuto far parte del programma di doping di Stato, e il rimborso dei costi generati dallo scandalo.