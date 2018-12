Atalanta: Gosens, perso con la più forte

ORIO AL SERIO (BERGAMO), 4 DIC - "Contro il Napoli non abbiamo fatto risultato, ma c'è da dire che avevamo di fronte quella che è la più forte squadra italiana insieme alla Juventus". Robin Gosens, all'indomani del posticipo del lunedì perso 2-1 contro la seconda in classifica, esprime il pensiero dell'Atalanta sulla partita appena persa in casa, in occasione dell'incontro coi tifosi a Oriocenter: "Abbiamo avuto palle gol e ne abbiamo concesse, non meritavamo sicuramente di perdere. Ora dobbiamo tornare subito a vincere", riflette l'esterno sinistro tedesco. "Siamo stati anche sfortunati, ne ho parlato coi compagni negli spogliatoi e c'era un po' di delusione - gli fa eco il portiere di riserva Pierluigi Gollini -. Abbiamo disputato un'ottima partita. Tre punti domenica sono necessari per noi, per i nostri tifosi e per la classifica".