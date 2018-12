Genoa: Romero, servono pazienza e umiltà

GENOVA, 4 DIC - "Adesso servono pazienza e umiltà, usciremo da questa situazione lavorando". Cristian Romero, difensore centrale del Genoa spiega così come superare il momento difficile che sta vivendo la squadra rossoblù, a secco di vittorie dal 30 settembre scorso. "Juric purtroppo è arrivato in un momento difficile con un calendario davanti molto duro. Ma è un grande allenatore e sono contento che mi abbia dato fiducia, lavora benissimo" ha spiegato Romero che assieme al compagno Kouamé ha incontrato i tifosi al Museo del Genoa per autografi e selfie di rito. "La gara di Torino è diventata difficilissima con l'espulsione di Romulo ma penso che lavorando tutti assieme possiamo tornare a vincere a partire dalla gara di giovedì prossimo. Pressione? No, nessuna ma ma tornare a vincere sarà importante per il morale di tutti".