Allegri: Rispetto per Inter e Spalletti

MILANO, 4 DIC - "Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L'Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? E' grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, presentando il Derby d'Italia di venerdì sera. "Siamo solamente a dicembre - aggiunge Allegri, a margine dei 'Gazzetta Awards 2018' - e non abbiamo ancora vinto niente. Ieri il Napoli ha vinto a Bergamo, noi dovremo rispondere sul campo. Per noi l'importante sarò arrivare bene a marzo, per essere pronti per portare a casa scudetto, Coppa Italia e nel frattempo la Supercoppa. Poi speriamo che il 2019 sia la volta buona per la Champions League".