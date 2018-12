Allegri, Modric uno stimolo per Ronaldo

MILANO, 04 DIC - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è convinto che il successo di Luka Modric al Pallone d'Oro servirà ''da stimolo'' per Ronaldo: ''Cristiano Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d'Oro per quanto fatto in Champions con il Real Madrid. Con il Portogallo al Mondiale più avanti di lì non poteva proprio andare. Ma la vittoria di Modric sarà una stimolo per lui, per fare ancora meglio e riconquistare il sesto trofeo l'anno prossimo con la Juventus''. Allegri esalta le doti del portoghese, ''esempio per chiunque voglia fare il calciatore''. ''Ha aumentato il grande livello di professionalità che c'è sempre stato alla Juventus. E' un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel gruppo e aggiunge grande competitività in ogni allenamento. E' un esempio per i più giovani, nonostante i suoi successi e i 33 anni cura ancora ogni dettaglio. Per arrivare al suo livello le qualità tecniche non bastano''.