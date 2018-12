Moto: Marquez ringrazia fan, sto meglio

ROMA, 5 DIC - "Buon giorno a tutti! Mi sento già meglio. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento". A 24 ore dall'intervento alla spalla sinistra, Marc Marquez via social ha ringraziato i fan che negli ultimi giorni gli sono stati idealmente vicini. Il campione del mondo della MotoGp, operato ieri a Barcellona per correggere definitivamente il problema ai legamenti che gli causava frequenti e dolorose lussazioni, domani dovrebbe lasciare l'ospedale. A Cervera, sua città natale, dovrà quindi affrontare sei settimane di riabilitazione.