QBE Shootout, c'è anche la Thompson

ROMA, 05 DIC - Il PGA Tour chiude l'anno solare con il QBE Shootout di golf. A Naples (7-9 dicembre), in Florida, lo show sarà riservato a 12 coppie di giocatori. In campo anche una squadra mista. Sul green del Tiburón GC a Ritz-Carlton Golf Resort ci saranno diversi big mondiali. Da Tony Finau, che come nella passata stagione giocherà al fianco di Lexi Thompson (23enne statunitense al 5/o posto nella classifica mondiale di golf femminile), fino a Bryson DeChambeau (in tandem col coreano Kevin Na). Senza dimenticare Bubba Watson (spalleggiato da Harold Varner III) e i campioni in carica Steve Stricker e Sean O'Hair. Tra i possibili outsider pure il duo composto da Cameron Champ/Kevin Kisner e quello caratterizzato da Gary Woodland/Charley Hoffman. In un torneo, quello del massimo circuito americano, che promette spettacolo e divertimento prima della sosta natalizia.