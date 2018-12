Moto, scuola intitola aula magna al Sic

BOLOGNA, 5 DIC - L'istituto tecnico in cui studiò, il 'Leon Battista Alberti' di Rimini dedica la sua Aula Magna a Marco Simoncelli. Lo fa oggi con una cerimonia durante la quale verrà consegnato al padre del 'Sic', Paolo Simoncelli il diploma di maturità del motociclista romagnolo. Nella scuola riminese a prendere la parola, tra gli altri, Sigfrid Stohr, ex pilota di F1 e titolare della scuola di pilotaggio Guidare e Pilotare e Livio Lodi, curatore del Museo Ducati, oltre a esponenti delle istituzioni locali. All'evento presenti anche altri piloti di motociclismo come Michele Pirro, Alex De Angelis, Enea Bastianini, Mattia Pasini, Manuel Poggiali, William De Angelis, Massimo Roccoli, Stefano Manzi, Massimiliano Spedale e Matteo Ferrari. Ex allievo dell''Alberti', Simoncelli si è diplomato con 81/100 nell'anno scolastico 2005-2006. Diversi, tra gli ex allievi dell'istituto romagnolo i piloti di moto come Pasini, Roccoli, De Angelis, Tamburini e Spedale.