A Cinecittà pugilato e solidarietà

ROMA, 5 DIC - Sottoclou della serata del 14 dicembre - organizzata dalla Buccioni Boxing Team del promoter romano Davide Buccioni e Artmediamix in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e con il patrocinio del CONI e che vedrà il mainevent trasmesso da Eurosport2 dalle 22 - a partire dalle 20 sarà l'incontro tra Francesco Russo che affronterà Gianmarco Ciofani (0-0-1); il massimo leggero Luca D'Ortenzi che incrocerà i guanti con l'ucraino Iva Lysytsia; per le Semifinali del Torneo delle Cinture WBC-FPI andranno di scena Luca Papola in sfida con Valerio Mazzullanella categoria dei pesi Superleggeri e Christopher Mondongo contro Jonathan Sannino in quella dei pesi Piuma. Sarà poi la volta di Mauro Forte contro l'ucraino Eduard Merinets. I riflettori saranno puntati anche sulla solidarietà e sul mondo giovanile grazie ai Social Partner Scholas Occurrentes che insieme alla WBC sta promuovendo il progetto mondiale BoxVal, e KO al Terremoto, che nel 2019 ad Amatrice organizzerà il Festival dello Sport e del Cinema.