Giochi 2026: Sala, stiamo lavorando sodo

MILANO, 5 DIC - Milano sta lavorando "anche in questi giorni per la corsa alle Olimpiadi e la settimana prossima, con il Coni e gli altri nostri partner, saremo a Roma da Giancarlo Giorgetti per fare un altro passo avanti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura italiana, di Milano e Cortina, ad ospitare i giochi invernali del 2026. "Per metà gennaio dobbiamo consegnare il dossier olimpico e stiamo lavorando con grande intensità", ha concluso a margine dell'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo.