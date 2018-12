Ciclismo, tappe 'brevi' alla Vuelta 2019

ROMA, 6 DIC - Tappe 'brevi' ma dure, e probabilmente nessuna più lunga di 200 km. Sono le prime indiscrezioni sulle caratteristiche della Vuelta 2019, edizione numero 74, che verrà presentata il prossimo 19 dicembre a Alicante. Il giro di Spagna, noto appunto come Vuelta, partirà il 24 agosto e si concluderà il 15 dicembre. Otto tappe dovrebbero concludersi in montagna con un finale molto duro. Ci saranno anche quattro tappe inedite. Non sarebbe invece la prima volta che gli organizzatori della gara decidano di proporre ai corridori tappe non superiori ai 200 km, già nel 2012 infatti accadde la stessa cosa. In queste ore si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, in vista della presentazione pubblica della corsa che potrebbe anche prevedere uno sconfinamento in Francia.