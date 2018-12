Allegri, Inter è cresciuta in autostima

TORINO, 6 DIC - "Domani sarà una partita bella, è pur sempre il derby d'Italia, tra due squadre che, insieme al Milan, hanno scritto la storia del calcio". Allegri presenta lo Juve-Inter di domani sera: "Sarà una partita emotivamente importante per noi - ha aggiunto -, dobbiamo prepararci al meglio contro una squadra cresciuta in autostima, in risultati e insieme al Napoli una delle due candidate per essere antagoniste della Juventus".