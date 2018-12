Spalletti,Juve e Psv entrambe importanti

MILANO, 6 DIC - ''Più importante la partita con la Juventus o quella con il Psv? Per noi sono importanti entrambe, dobbiamo farle bene tutte e due anche se per ora dobbiamo pensare soltanto alla prima. Serve fare un primo passo corretto e deciso''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con i bianconeri. ''La sfida di domani la vince chi la fa, non chi la subisce - ha proseguito a Sky -. Noi andiamo a Torino per fare la gara, perché sono scontri che ti danno la possibilità di avvicinarsi alla Juventus''.