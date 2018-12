Napoli:Zielinski, Scudetto? Non molliamo

NAPOLI, 6 DIC - "Lo scudetto? Noi non molliamo niente. Dobbiamo pensare a vincere quante più partite è possibile, poi vedremo cosa accadrà alla fine. La Juventus ha un calendario più difficile in questo periodo, c'è la possibilità di accorciare un pochino, ma noi dobbiamo pensare alle nostre partite". Così il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss. Il polacco ha sottolineato l'importanza del successo di Bergamo e si è proiettato al match di sabato contro il Frosinone: "Una vittoria meritata - ha detto - perché abbiamo sofferto visto che l'Atalanta gioca sempre bene contro di noi, è molto forte. Sono contento che Milik abbia fatto il gol decisivo, se lo meritava. Abbiamo preso tre punti pesantissimi. Ora pensiamo al Frosinone perché abbiamo già sbagliato col Chievo, lì non dovevamo perdere punti. Col Frosinone sarà difficile, loro si metteranno tutti dietro, ma noi dobbiamo essere bravi ad entrare nella gara con l'atteggiamento giusto, la voglia di fare la partita e portare a casa il risultato".