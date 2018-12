Cristante, Roma arriverà in Champions

ROMA, 6 DIC - "La Roma in campionato arriverà sicuramente tra le prime quattro". Bryan Cristante non ha dubbi e, anche se finora la stagione dei giallorossi è stata contraddistinta da alti e bassi in termini di prestazioni e risultati, è pronto a puntare sul sicuro approdo a fine stagione in zona Champions League. "E' il nostro obiettivo e abbiamo tutte le carte in regola per centrarlo - spiega il centrocampista a Sky Sport24 -. Abbiamo dimostrato anche che è una competizione in cui ci troviamo bene. Dobbiamo trovare la continuità che ci sta mancando". E per farlo sarà necessario non sbagliare la prossima trasferta in Sardegna. "Stiamo lavorando tanto sul campo per preparare la gara col Cagliari, dobbiamo portare a casa i tre punti per ritrovare la continuità - sottolinea l'ex Atalanta -. Finora non siamo stati bravi con le 'piccole', dovremo fare molto di più. In Serie A non è mai facile con nessuno ma questo è tra i punti principali da migliorare e ci stiamo lavorando".