Nassar:Federginnastica Usa in bancarotta

NEW YORK, 6 DIC - La federazione di ginnastica degli Stati Uniti ha dichiarato bancarotta in seguito allo scandalo delle molestie sessuali commesse dal medico della nazionale Larry Nassar nei confronti di moltissime giovani atlete. Lo scorso febbraio, Nassar e' stato condannato fino a 175 anni di prigione per reati vari di tipo sessuale e, a quanto riferisce la Cnn, la bancarotta servira' come strumento di protezione, consentendo di accelerare una soluzione per le cause delle vittime contro gli abusi del medico e anche ad evitare ulteriori cause contro la Usa Gymnastics. Secondo i legali di alcune delle vittime, tra università del Michigan, dove Nassar lavorava come fisioterapista, e la Nazionale, ci sono tra 350 e 400 cause aperte in tutti gli Stati Uniti. Quelle contro la nazionale di ginnastica saranno pagate dalle compagnie di assicurazioni.