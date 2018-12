Film su Woods, "il ritorno del ruggito"

ROMA, 07 DIC - "Tiger Woods, il ritorno del ruggito". Questa volta il cortometraggio della Disney non c'entra. Il film, che andrà in onda il prossimo 30 dicembre, in occasione del suo 43/o compleanno, riguarda la leggenda del golf mondiale: Woods. ESPN, emittente televisiva statunitense, racconterà "gli alti e i bassi" della stagione di "The Big Cat". Iniziata con il ritorno in campo, dopo tanti infortuni e scandali extra-green, nell'Hero World Challenge 2017. E caratterizzata dal successo, 1876 giorni dopo l'ultima volta, nel Tour Championship. Trionfo che ha segnato l'80/a vittoria in carriera della "Tigre", tornata davvero a ruggire in campo. "Con nuovi contenuti mai visti prima, come diverse interviste al player californiano, il film affronterà la parabola di Woods concentrandosi anche sul futuro e più precisamente sulla Presidents Cup 2019". Dove Tiger potrebbe svolgere il doppio ruolo di capitano-giocatore.