DeChambeau prima star Omega Dubai 2019

ROMA, 07 DIC - Bryson DeChambeau è la prima star annunciata dell'Omega Dubai Desert Classic, torneo dell'European Tour in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 24 al 27 gennaio 2019. L'americano, al 5/o posto della classifica mondiale, proverà a strappare il titolo conquistato nel 2018 dal cinese Haotong Li dopo un bel duello con Rory McIlroy, ex numero 1 al mondo. Conosciuto come lo "scienziato pazzo" del golf, DeChambeau nel 2016 è stato premiato come miglior amateur all'Omega Dubai Desert Classic, con gli organizzatori del torneo tra i primi a riconoscere il grande talento del californiano. Che prima di diventare professionista e affermarsi tra i big mondiali della disciplina, ha vinto la NCAA Division (2016) e lo United States Amateur Championship (2015).