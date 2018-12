Giampaolo, con Lazio serve grande match

GENOVA, 7 DIC - "La Lazio? E' stata descritta dai suoi dirigenti come una Ferrari un po' ingolfata. Noi non vogliamo essere il loro meccanico. Dobbiamo pensare soltanto a fare un grande match". Così Marco Giampaolo in vista della gara con la squadra di Simone Inzaghi in programma domani sera all'Olimpico. Il tecnico della Sampdoria sottolinea un altro aspetto riguardante i prossimi avversari: è senza dubbio una squadra forte da parecchio tempo, anche se è cambiata rispetto a qualche anno fa", conclude il tecnico della Sampdoria che deve ancora sciogliere alcuni dubbi, anche se Saponara sulla trequarti e Defrel in attacco sono favoriti rispetto a Ramirez e Caprari.