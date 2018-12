Nel pantheon Toro con eroi Superga

ROMA, 7 DIC - "Luigi Radice è stato un grandissimo nella storia del Torino e in quella del calcio, sport in cui ha interpretato al meglio il ruolo del maestro: entra di diritto nel pantheon granata con gli eroi di Superga". Un Urbano Cairo commosso ricorda in un'intervista all'Ansa la figura del tecnico dell'ultimo scudetto del Torino. "Che - spiega - è stato uomo granata a tutto tondo, grande passione in campo e dolcezza umana fuori".