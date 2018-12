Sci: gigante Val d'Isere, guida Hirsher

VAL D'ISERE (FRANCIA), 8 DIC - L'austriaco Marcel Hirscher, in 52"41, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo in Val d'Isere. Seguono lo sloveno Zan Kranjec (53"12) e lo svedese Matts Olsson (53"40). Decisamente più indietro gli azzurri e, dopo la discesa dei primi 30 atleti, il migliore è il bolzanino Riccardo Tonetti (54"36), al momento 16/o. Poi Manfred Moelgg in 54"84 e Luca De Aliprandini in 54"90. Si gareggia sulla ripida e difficile pista Face de Bellavarde, sotto una bella nevicata, un po' di vento e qualche problema di visibilità. Nelle ultime ore sulla Val d'Isere sono caduti una decina di centimetri di neve che hanno migliorato il paesaggio, ma costretto gli organizzatori a ripulire il tracciato.