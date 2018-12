Atletica:domani Europei cross,c'è Crippa

TILBURG (OLANDA), 8 DIC - Tutto è pronto a Tilburg per gli Europei di corsa campestre. Nell'edizione n.25 dell'evento, che si disputa nella città olandese, domani saranno 33 gli azzurri al via. Teatro della rassegna continentale è il 'Safaripark Beekse Bergen' su un percorso che si preannuncia impegnativo per la pioggia caduta nei giorni scorsi, prevista anche durante le gare, e il terreno fangoso. Suggestivo lo scenario, immerso nel verde, con ampi spazi per gli animali. Domani però i protagonisti saranno gli atleti, che si contenderanno i 13 titoli in palio in 7 competizioni.La formazione azzurra presenta buone individualità nella prova senior maschile. In particolare con il 22enne Yeman Crippa, sempre sul podio giovanile nelle ultime 4 edizioni, che ha scelto di affrontare la sfida con i grandi dopo il bronzo nei 10.000 agli Europei in pista di Berlino. E con Daniele Meucci, recuperato dai problemi fisici che gli hanno impedito di difendere il titolo europeo di maratona e al ritorno in questa manifestazione dopo 5 anni.