Vento in Val d'Isere, slalom cancellato

Val d'Isere (Francia), 9 dic - Lo slalom speciale di cdm uomini in programma oggi in Val d'Isère e' stato cancellato a causa di una vera e propria tempesta di vento. La cancellazione di una gara di slalom per ragioni meteo e' un fatto molto raro trattandosi di una disciplina alpina di non eccessiva lunghezza e soprattutto che si corre a velocita' ridotta rispetto alle altre .