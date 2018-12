Nba, cade Denver, Golden State in vetta

ROMA, 9 DIC - Seconda sconfitta di fila per i Clippers di Danilo Gallinari. La notte Nba è stata amara per il campione azzurro, autore di una prestazione non al suo solito, appena 12 punti in 33 minuti in campo, ma soprattutto per il fatto che i californiani fanno un altro passo indietro in classifica rispetto alla vetta. Stanotte i Clippers hanno perso 121-98 con Miami. Non sorride nemmeno Denver, che perde il posto di capolista a ovest, a causa del suo secondo ko consecutivo, stavolta contro gli Atlanta Hawks per 106-98. Tornano al successo invece i Lakers di Lebron James che ha espugnato Memphis per 111-88. Ancora una vittoria e bel passo avanti in classifica per gli Indiana Pacers, che hanno superato 107-97 i Sacramento Kings. Nelle altre gare, da segnalare la rimonta show dei Mavericks sui Rockets, finita 107-104 grazie alle prodezze di Doncic. In classifica, a est comandano sempre i Raptors, a ovest si registra il ritorno in vetta dei Warriors.