Europei cross, Nadia Battocletti oro U20

ROMA, 9 DIC - Grande avvio per l'Italia agli Europei di corsa campestre a Tilburg, in Olanda. La 18enne trentina Nadia Battocletti ha vinto l'oro nella gara under 20 con una gara da protagonista e un allungo decisivo dopo l'ultima curva. Per la 18enne trentina il tempo di 13'46" sui 4,3 km davanti alla svizzera Delia Sclabas (13'47") e alla turca Inci Kalkan (13'48"), in una gara sotto la pioggia e sul fango di un impegnativo percorso. E' la prima volta che un'azzurra conquista il titolo continentale di cross ed è anche il primo podio italiano individuale al femminile nelle 25 edizioni dell'evento. La giovane speranza azzurra è figlia d'arte: il papà-allenatore Giuliano è stato campione europeo cross a squadre nel 1998 a Ferrara e la mamma Jawhara Saddougui sulle piste marocchine ha praticato il mezzofondo. Per Nadia è la terza medaglia in carriera: nella passata stagione ha vinto il bronzo nei 3000 su pista, agli Europei U20 di Grosseto, e l'argento per team nell'Eurocross 2017 in Slovacchia.