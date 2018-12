Champions: D.Costa, Juve vuole 1/o posto

TORINO, 9 DIC - "In alcuni momenti non giochiamo bene, ma quando conta ci siamo sempre". Douglas Costa esprime il suo punto di vista sull'inizio di stagione della Juventus, quattordici vittorie in quindici partite in campionato e una sola sconfitta in Champions League: "Un record importante - spiega ai microfoni di Sky Sport -. Sfruttiamo tutte le opportunità, la squadra è veramente forte". Giudizi confermati anche dai punti conquistati in classifica e dal +8 sul Napoli: "Una rivale, sicuramente, ma anche l'Inter ha giocato alla pari con noi. Giocano bene anche Roma e Milan". Nonostante il vantaggio in classifica, insomma, il campionato è ancora lungo. "In Italia - ribadisce - ci sono tante squadre forti. In più, vincere in trasferta in Serie A è sempre molto difficile". Proprio come in Champions League: "Dobbiamo sempre cercare di ottenere i tre punti. Ci ha dato molto fastidio perdere con il Manchester United. Perciò mercoledì dobbiamo assolutamente vincere, perché il primo posto nel girone per noi è fondamentale".