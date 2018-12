Atletica: Europei cross, bronzo Italia

ROMA, 9 DIC - Sale sul podio la squadra maschile italiana agli Europei di corsa campestre, a quattro anni dall'ultima volta. Gli azzurri si prendono il bronzo con una bella prova corale a Tilburg (Olanda), guidati dal 22enne Yeman Crippa, che chiude sesto (29'14" sui 10,3 km) in una volata decisiva per le sorti della classifica. Poi, il prezioso 11/o posto in rimonta del rientrante Daniele Meucci (29'26"), capitano del team, e la 20/a piazza della matricola Nekagenet Crippa (29'47"), fratello maggiore di Yeman, portano la formazione dell'Italia in zona-medaglie, con 37 punti, sul terreno fangoso. Una sfida molto combattuta, in cui l'Italia finisce ad appena tre lunghezze dal secondo posto della Gran Bretagna (34), mentre la Turchia (14) replica il titolo. Arriva così la seconda medaglia azzurra della giornata, dopo l'oro Under 20 di Nadia Battocletti e la quinta della storia nella competizione Seniores maschile: successo nel 1998, argento nel 2004, bronzo nel 2009 e 2014.