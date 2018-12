S.Siro rende omaggio a Radice

MILANO, 9 DIC - Prima di Milan-Torino, San Siro ha reso omaggio a Gigi Radice, che da calciatore e allenatore con entrambe le squadre ha "scritto pagine indelebili della storia del calcio", come ha ricordato lo speaker dello stadio. Mentre sul maxischermo veniva trasmesso un video celebrativo di Radice, morto nei giorni scorsi a Monza, dove domani pomeriggio si terranno i funerali, le due squadre, con il lutto al braccio, si sono raccolte al centro del campo per il minuto di silenzio, interrotto dagli applausi del pubblico, destinati anche ai familiari dell'ex allenatore, presenti in tribuna.