Champions, in 60mila per Inter-Psv

MILANO, 10 DIC - San Siro si prepara a un'altra serata di gala: sono attesi infatti oltre 60mila spettatori per la sfida di domani tra l'Inter e il Psv Eindhoven, decisiva per il passaggio del turno in Champions League per i nerazzurri. La società ha infatti informato di aver superato nuovamente il muro dei 60.000 tifosi, consigliando di arrivare allo stadio con larghissimo anticipo (almeno 2 ore prima dell'inizio) per evitare lunghe code e disguidi. Per spingere la squadra di Spalletti verso la qualificazione agli ottavi, il club nerazzurro ha inoltre preparato una coreografia speciale: sulle note di 'Pazza Inter' il pubblico sarà invitato ad attivare la torcia del proprio smartphone per ''ricreare l'effetto di una volta stellata che brillerà nel cielo di Milano e dare la carica ai giocatori'', spiega la società sul proprio sito.