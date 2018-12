Ancelotti, Liverpool non è spartiacque

NAPOLI, 10 DIC - "La sfida al Liverpool non è uno spartiacque, non ho bisogno di questa gara per sapere quanto è forte il Napoli. Ci dirà solo se andiamo avanti in Champions, poi metteremo la stessa intensità in tutte le competizioni in cui saremo, dal campionato alla Coppa Italia alla competizione europea che ci sarà". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia dell'ultima gara del girone di Champions League a Liverpool. "Le cose straordinarie in questo girone - ha detto il tecnico emiliano - le abbiamo già fatte, e infatti arriviamo qui con un piccolo vantaggio rispetto al Liverpool. Ora dobbiamo fare un bel risultato che è nelle nostre corde. Finora abbiamo mostrato personalità e convinzione, ora manca l'ultimo 'step' e non lo affrontiamo con superficialità, ma sappiamo bene cosa ci giochiamo".