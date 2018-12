Serie B: Salernitana-Brescia 1-3

SALERNO, 10 DIC - Il Brescia batte 3-1 la Salernitana e condanna la squadra campana al primo ko stagionale nell'Arechi. La squadra lombarda chiude la pratica già nel primo tempo, trascinata dal bomber Donnarumma, un ex, autore di una tripletta. Il capocannoniere del campionato, al 5' approfitta di un assist di Morosini per superare Micai e regalare il vantaggio alle rondinelle. Dopo quattro giri di lancette l'attaccante raddoppia con una conclusione chirurgica che termina all'angolino. La Salernitana abbozza una reazione, ma è ancora il Brescia a colpire. Al 32' Micai, nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco, serve un involontario assist a Donnarumma che anticipa Akpa Akpro e beffa il portiere campano con un pallonetto dal limite. Nella ripresa la musica non cambia: la Salernitana prova in modo confuso a rimettersi in partita, trovando il gol della bandiera al 45' con una conclusione dal limite di Di Tacchio.