Nba, Golden State vince e rivede vetta

ROMA, 11 DIC - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e volano in classifica, mettendosi alle spalle della capolista Oklahoma. Nel turno di questa notte la formazione trascinata da Curry (per lui 38 punti) ha battuto Minnesota 116-110. La capolista Oklahoma ha risposto a distanza: vince in casa con Utah 122-113 e conferma il primato. Bene anche i Clippers di Danilo Gallinari, che soffrono troppo con i non irresistibili Phoenix Suns ma portano a casa un 123-119, e un ottimo score personale per l'azzurro (25 punti). Stanotte c'è stata l'ultima sfida fra due ex compagni e amici Lebron James e Dwayne Wade, visto che quest'ultimo ha annunciato il ritiro a fine anno. Hanno vinto i Lakers per 108-105, con Lebron a fare la differenza (28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi), a Miami non sono bastati i 28 punti di Winslow e i 15 dello stesso Wade. In alta classifica vincono i Bucks 108-92 contro i Cavs, mentre Boston infila la 6/a vittoria di fila, 113-100 ai Pelicans.