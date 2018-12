Nuoto, Pellegrini e Detti in finale

ROMA, 11 DIC - Subito emozioni forti e buoni risultati per gli azzurri nella prima giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, Cina. I due big azzurri Gabriele Detti e Federica Pellegrini hanno infatti centrato rispettivamente la finale dei 400 stile libero e dei 200 stile libero. In finale anche Ilaria Cusinato nei 400 misti e la staffetta maschile 4x100 stile libero.