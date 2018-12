Dunhill Championship, 5 azzurri in gara

ROMA, 11 DIC - L'European Tour di golf resta in Sudafrica e chiude l'anno solare con l'Alfred Dunhill Championship, torneo dalla storia illustre che in passato ha ospitato, tra gli altri, big mondiali del calibro di John Daly, Ernie Els, Rory McIlroy e Lee Westwood. A Malelane (13-16 dicembre) difende il titolo conquistato nel 2016 (anno dell'ultima rassegna) Brandon Stone, uno dei tanti beniamini del pubblico che in casa proverà a calare il bis. Tra i favoriti per il titolo Louis Oosthuizen, fresco vincitore del South African Open. E ancora: Dylan Frittelli, Richard Sterne, Thomas Aiken e Charl Schwartzel. Sudafricani protagonisti ma non solo. Sul green del Leopard Creek CC saranno 5 gli azzurri in gara. Con Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi che dopo le due eliminazioni consecutive al taglio (la prima nel Mauritius Open e la seconda nel South African Open) sono chiamati al riscatto.