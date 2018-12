Nuoto, Martina Carraro record su 50 rana

ROMA, 11 DIC - Due vasche da primato italiano ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, Cina. Martina Carraro ha infatti limato di 17 centesimi il suo personale sui 50 rana e ha chiuso la sua batteria con il record italiano in 30"00 (terzo tempo buono per la semifinale) strappandolo per un solo centesimo alla compagna azzurra Arianna Castiglioni (lo deteneva dagli europei di Netanya 13/12/2017) anche lei approdata in semifinale col nono tempo di 30"21. "E' incredibile, mi sono vista davanti alla virata e mi sono chiesta che sta succedendo? il record italiano va bene ma il pomeriggio l'obiettivo è scendere sotto i 30 secondi -ha detto dopo la gara la 25enne genovese. E' stata una gara velocissima e l'arrivo posso farlo meglio. Qualcosa riesco a limare in semifinale e l'obiettivo resta rimanere attaccate alle prime".