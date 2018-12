Champions:Allegri, vogliamo il 1/o posto

TORINO, 11 DIC - "Non ci sono scuse, domani bisogna portare a casa la vittoria. Il primo posto è il nostro obiettivo": Massimiliano Allegri chiede alla Juve una "partita seria" contro lo Young Boys. "La Juve lo farà perché è una squadra responsabile e sa dell'importanza della partita - osserva - altrimenti rischiamo di portarci dietro un risultato negativo e non possiamo permettercelo perché sabato c'è il derby. Se non affronti le partite con le giuste motivazioni e rispettando l'avversario, esci con le ossa rotte...".