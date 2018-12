Marta nella Hall of Fame del Maracanà

ROMA, 11 DIC - Eletta 6 volte miglior calciatrice del mondo, la brasiliana Marta Vieira da Silva, meglio conosciuta come Marta, ha lasciato le impronte dei suoi piedi nella Hall of Fame allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Marta è la prima donna a ricevere tale onore, e crede che questo risultato sia una vittoria dello sport femminile. "Sono felice di questo riconoscimento, è incredibile. Rappresenta tutte le ragazze e tutte le donne che si battono nello sport in generale. Spero che non sarò l'unica, e che altre donne lasceranno le loro impronte qui", ha dichiarato durante la cerimonia. Sulla Hall of Fame del Maracanà ci sono le impronte dei piedi di stelle del calcio brasiliano come Pelé, Zico e altri. Marta ha sottolineato l'importanza di promuovere politiche per incoraggiare il calcio femminile nelle scuole in tutto il paese. "Lo sport è cultura, ti insegna valori, è strumento fondamentale per la nostra vita quotidiana - ha detto Marta -. Non so se giocherò altri 5 anni, ma poi sarò ancora coinvolta nel calcio".