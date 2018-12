Borsa Tokyo apre in rialzo (+0,97%)

TOKYO, 12 DIC - Le indicazioni di un possibile nuovo accordo commerciale sull'abbassamento delle tariffe per le importazioni di auto statunitensi in Cina, sostengono la Borsa di Tokyo, positiva in apertura, malgrado l'ampia volatilità registrata a Wall Street. Il Nikkei tenta un recupero dai minimi in 18 mesi registrato ieri, con un guadagno dello 0,97%, a quota 21.352,51, aggiungendo 200 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 113,30, e sull'euro a 128,30.