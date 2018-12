Nuoto, Bianchi "vorrei ripetere Europei"

ROMA, 12 DIC - E' soddisfatta Ilaria Bianchi per l'approdo alla finale dei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Hangzhou, Cina. La 28enne bolognese ha gestito la qualifica, nuotando lontano dal suo best degli europei dello scorso anno di Copenaghen dove fu seconda; ha fatto il settimo tempo di 2'06"40, sufficiente per arrivare in finale e giocarsi un posto tra le prime. "Ho provato il passaggio veloce perchè la gara così mi viene più facile. Viene fuori la mia dote da velocista -ha detto la nuotatrice azzurra al suo terzo mondiale in corta, dove vanta un oro nei 100 farfalla nel 2012. Avevo preparato la gara per ripetere quella degli europei. In finale bisognerà fare meglio, magari controllare di più la prima parte e poi sparare tutto nel finale. La distanza doppia è sempre più difficile per me; le altre per ora sono lontane". Comanda la statunitense Dahlia in 2'03"51.