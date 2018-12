Nuoto, azzurri conquistano 4 finali

ROMA, 12 DIC - Buone notizie per gli azzurri dalla seconda giornate di gara ai 14mi Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, Cina. Le due staffette miste 4X50, Ilaria Bianchi nei 200 farfalla e Simona Quadarella negli 800 stile libero hanno infatti conquistato il pass per la finale passano in finale. Via libera in semifinale per Federica Pellegrini nei 100 stile libero e Piero Codia nei 100 farfalla.