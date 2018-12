Ciclismo, a McLaren 50% team di Nibali

ROMA, 12 DIC - La McLaren sbarca nel ciclismo. Non lascia naturalmente la F1, semplicemente si allarga nel campo dell'impegno sportivo e punta sulle bici acquistando il 50% del team Bahrain-Merida il cui capitano è Vincenzo Nibali. Non è una semplice sponsorizzazione economica ma un vero e proprio progetto a lungo termine che prenderà il via con il World Tour. La McLaren, la cui storia in F1 è segnata dai trionfi ottenuti con Senna, Lauda, Fittipaldi, Alonso e Hamilton, già in passato è intervenuta in altri campi oltre a quello tradizionale dei motori, per esempio nel 2012 ci fu una collaborazione nel settore delle alte tecnologie con le squadre britanniche di ciclismo, canottaggio e vela impegnate nelle Olimpiadi di Londra.