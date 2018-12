Lazio-Eintracht, in arrivo 400 ultrà

ROMA, 12 DIC - E' massima attenzione per la partita di Europa League Lazio-Eintracht Francoforte, in programma domani sera all'Olimpico, dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata. Si è tenuto ieri sera in Questura il tavolo tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, nel corso del quale sono state esaminate nel dettaglio le misure di sicurezza per il match che inizierà alle 18.55. Attesi nella Capitale oltre 9 mila tifosi dell' Eintracht, 400 dei quali appartenenti a gruppi ultrà, che arriveranno a Roma a bordo di treni, aerei, autobus e autovetture. Non sarebbe escluso inoltre l'arrivo di supporter dell'Atalanta, gemellati con la squadra di Francoforte.