Nibali, nel 2019 farò il Giro e il Tour

ROMA, 12 DIC - "L'anno prossimo farò il Giro d'Italia e il Tour". Vincenzo Nibali, il corridore che viene da un'isola, la Sicilia, ha scelto un'altra isola, quella di Hvar (Crozia), per dichiarare gli obiettivi che verranno. "La corsa rosa è il primo obiettivo - aggiunge il capitano della Bahrein-Merida, che dall'altra parte dell'Adriatico prepara la nuova stagione agonistica -: quest'anno è stata dura, la caduta al Tour mi ha penalizzato e, anche se sono rientrato in fretta dopo l'operazione, non è stato facile".