Serie C: la Leonzio non oppone resistenza e la Juve Stabia cala il poker

Juve Stabia – Sicula Leonzio 4-0

Juve Stabia (4-3-3): Branduani 6; Vitiello 6, Marzorati 6,5, Troest 6, Allievi 6; Viola 6, Calò 6.5 ( 59’ Mezavilla 6), Carlini 6 ( 59’ Mastalli 6); Melara 7 ( 69’ Aktou 6), Paponi 6,5 ( 59’ El Ouazni 6), Di Roberto 6 ( 54’ Elia 6). A disp.: Venditti, Cotticelli, Schiavi, Castellano, Dumancic, Vicente, Lionetti, Sinani.

All. Fabio Caserta 6.

Sicula Leonzio (4-3-3): Narciso 4, De Rossi 6 ( 65’ Cozza 5.5), Laezza 5,5, Aquilanti 5.5, Talarico sv ( 3’ Polverino 5.5); D’Angelo 5,5, Esposito 5.5 (80’ Marano 6), Squillace 6; Gammone 5,5 ( 46’ Russo 5,5), Ripa 5.5 ( 65’ Vitale 5.5), Gomez 5.5.

A disp.: Brunetti, Palermo, Cozza, Giunta, Vitale, Sainz-Maza. All. Pierpaolo Alderisi 6.

Arbitro: Andrea Zingarelli di Siena; assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Francesco Rizzotto di Roma 2.

Reti: 6’ e 46’ Paponi (rig), 58’ Viola. 72’ Vitiello.

Note: 2000 spettatori. Al 3’ espulso il portiere Narciso. Al 64’ espulso Allievi. Corner: 7-1. Ammonito: Vitale (L). Recupero: 2’ e 3’.



Poker della Juve Stabia sulla Sicula Leonzio. Tutto facile per le vespe di Fabio Caserta che mantengono ben salda la vetta della classifica del girone C, grazie agli ospiti che già al 3’ rimanevano in 10 uomini per l’espulsione del portiere Narciso protagonista di un fallo in area su Paponi che ne ha decretato il calcio di rigore calciato e realizzato dallo stesso. Ennesimo errore stagionale per i bianconeri. La Leonzio di Alderisi, tecnico della Berretti a cui è stata affidata la prima squadra, tenta la reazione con Ripa il cui tiro ha sfiorato l’incrocio dei pali ma in diverse occasioni sono i padroni di casa a rendersi pericolosi. Al 46’ arriva il raddoppio dei gialloblu ancora con Paponi di testa. Nel secondo tempo, è ancora la Juve Stabia a trovare la terza rete con Viola, ancora servito da Melara, tra i migliori in campo. Con la Leonzio ko, ne approfitta ancora la formazione di casa che firma la quarta rete al 72’ con Vitiello su assist di Mastalli. Dopo il gol, i campani non affondano più il colpo.

Ancora una sconfitta per il sodalizio bianconero che domenica al “Sicula Trasporti Stadium” aspetterà il Catania.