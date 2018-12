Eurobasket donne:Italia apre con Turchia

ROMA, 12 DIC - Turchia, Slovenia e Ungheria. Queste le avversarie dell'Italia agli Europei 2018 di basket donne uscite dal sorteggio svoltosi oggi a Belgrado. Il torneo si svolgerà dal 27 giugno al 7 luglio in Serbia e Lettonia. Le azzurre, che partivano dalla seconda fascia avendo chiuso al primo posto il girone delle qualificazioni, sono state inserite nel girone di Nis (Serbia) ed esordiranno il 27 giugno contro la Turchia. Il giorno in campo con l'Ungheria, il 30 la Slovenia. "Si tratta di un girone con quattro squadre che possono arrivare il più avanti possibile - commenta il ct dell'Italia, Marco Crespi . Abbiamo vinto il nostro girone, godiamoci l'occasione di osare dal primo giorno a Nis. Non vediamo l'ora".