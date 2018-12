Gattuso,con Olympiacos gara fondamentale

MILANO, 12 DIC - Sarà una partita "fondamentale per la società e per tutti noi". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos ad Atene, dove il suo Milan si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League in uno stadio Karaiskakis tutto esaurito. "Ho sempre pensato che i tifosi non giocano, gioca l'Olympiacos. Sicuramente troveremo un ambiente caldo, ma poi giocano i calciatori. Dobbiamo farci trovare pronti a livello mentale, fisico e tecnico", ha detto in conferenza stampa l'allenatore rossonero, che rischia di dover fare a meno di Suso. "Ha un piccolo problema, ha dei fastidi muscolari ma a livello strumentale non c'è nulla di grave: domani vediamo se può giocare", ha spiegato Gattuso, che non si sbilancia sui rinforzi attesi per gennaio: "Qualcosa faremo, non so su che strada possiamo andare perché ci sono paletti finanziari, ma la mia priorità è fare risultati perché ci sono 5 partite prima del mercato".