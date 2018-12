Di Francesco: "Farò le mie valutazioni"

ROMA, 12 DIC - "Queste partite servono anche per fare valutazioni e non ho avuto le risposte che mi aspettavo". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, a Sky dopo il ko in Champions contro il Viktoria Plzen. "Siamo partiti bene, ma ogni volta che loro sono ripartiti ci hanno messo in difficoltà", aggiunge il tecnico. "Parlo sempre della squadra - risponde a chi gli chiede di Pastore e Schick - è normale che cerchiamo prestazioni da alcuni giocatori, ma farò valutazioni anche dopo stasera".