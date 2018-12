Serie C, Lodi insacca su rigore al 92 ma il Catania.guadagna pure fischi

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

Un rigore di Lodi nel recupero salva il Catania dalla mancata vittoria, ma non dalla contestazione del pubblico che ha alternato tifo a fischi sonori. Marotta nel finale ha trovato uno spunto e il tocco di braccio di Vrdoljak, e solo così si è arrivati all'uno a zero finale col Francavilla, rinunciatario e poco consistente tatticamente.

Primo tempo confuso, senza acuti a parte due conclusioni di Vassallo e di Barisic, respinte dal portiere. Il Catania non c'è, il pubblico fischia sonoramente e le curve contestano cercando un gioco che tarda ad emergere.

Nella ripresa tenta Marotta in acrobazia, Folorunsho sfiora il clamoroso vantaggio ma non aggancia in area. L'occasione più clamorosa porta la firma di Giuseppe Rizzo: tiro da trenta metri, palla sulla traversa, ma sono sempre tentativi isolati, con il Catania pauroso e in piena crisi. Entrano Manneh e Scaglia su Vassallo e Baraye. Poi sui titoli di coda il rigore di Lodi che risolve, in classifica, il momento ma non chiude la contestazione.