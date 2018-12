Allegri: Peccato ko, obiettivo centrato

ROMA, 12 DIC - "L'obiettivo era il primo posto nel girone e i ragazzi lo hanno conquistato con merito. Dispiace per la sconfitta, ma abbiamo scelto la partita meno dolorosa per farlo". Così Massimiliano Allegri, dopo il ko a Berna che non pregiudica il primo posto nel Girone H di Champions. L'allenatore non cerca alibi ("il terreno sintetico non ha inciso") e spiega a Sky che "la squadra ha iniziato bene, dopo rigore abbiamo avuto occasioni ma poi abbiamo preso il secondo go. Dopo c'è stata la reazione ma siamo stati troppo imprecisi". Sul sorteggio di lunedì, che potrebbe riservare ai bianconeri il rischio di una tra Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid (oltre alle più abbordabili Ajax, Schalke e Lione) Allegri non si sbilancia: "Sono tre belle squadre, se ci capiterà una di queste saranno sicuramente due belle partite e due begli ottavi", chiude il tecnico che si rammarica della mancata qualificazione di Inter e Napoli agli ottavi: "Sarebbe stato bello per il calcio italiano e perché lo meritavano, ma il calcio è così".