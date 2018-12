Nuoto, Panziera e staffetta in finale

ROMA, 13 DIC - Buone prove degli azzurri nella terza giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Hangzhou, Cina. Margherita Panziera ha guadagnato la finale dei 200 dorso, in finale pure la staffetta 4x50 mista uomini donne con Federica Pellegrini a chiudere la frazione. Hanno conquistato un posto in semifinale Ilaria Cusinato nei 100 misti (con primato italiano in tessuto, 59"76) Marco Orsi nei 100 misti, Elena di Liddo nei 50 farfalla, Simone Sabbioni nei 50 dorso Lorenzo Zazzeri nei 50 sl.